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  4. ABD'de koronavirüs aile yemeğinde bulaştı, 4 kişi öldü!

ABD'de koronavirüs aile yemeğinde bulaştı, 4 kişi öldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 16:42 | Son Güncelleme

ABD'nin New Jersey şehrinde yaşayan 73 yaşındaki Grace Fusco isimli kadın ve 50'li yaşlarında olan üç çocuğu koronavirüsten yaşamını yitirdi. İki akrabanın da durumunun kritik olduğu açıklandı.

ABD'de koronavirüs aile yemeğinde bulaştı, 4 kişi öldü!

Ölen kadının kuzeni Roseann Paradiso Fodera, yaptığı açıklamada başka bir akrabanın test sonucunun pozitif çıktığı ancak durumunun stabil olduğunu ve diğer 19 aile üyesinin de testten geçirildiğini söyledi.

Paradiso Fodera, "Bu ailemiz için dayanılması çok zor bir trajedi. 4 kaybımız var, 2 akrabamız yaşam ünitesine bağlandı ve COVID-19 olan ancak durumu stabil olan bir yakınımız daha mevcut. 19 akrabamız da şu an test sonuçlarını bekliyorlar ve enfekte olup olmadıklarını bilmiyorlar. Bu durum şu an bizim için en büyük endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

19 kişininin arasında çocuklar, yetişkinler ve torunlar olduğu belirtildi.

New York Times'ta yer alan bilgilere göre, aile bu ay içerisinde birlikte yedikleri bir akşam yemeği sonrasında virüse enfekte oldu.

Grace Fusco'nun en büyük kızı Rita Fusco-Jackson cuma günü hayatını kaybetti ve kısa bir süre sonra aile corona virüs olduğunu öğrendi. Carmine Fusco'nun çarşamba günü annesinden hemen önce öldüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD koronavirüs aile yemek

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