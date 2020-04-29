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ABD'de koronavirüs tartışması! Açıklanan ölümler gerçeği yansıtmıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 18:55 | Son Güncelleme

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinin rapor edilen rakamlardan daha fazla olduğu ileri sürüldü.

ABD'de koronavirüs tartışması! Açıklanan ölümler gerçeği yansıtmıyor

New York Times’in ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına dayandırdığı haberinde, salgında en fazla etkilenen ülkedeki 7 eyaletin ölüm kayıtları incelendi.

Haberde, son 5 yılın ölüm oranları ile karşılaştırmalar yapılarak 8 Mart-11 Nisan tarihleri arasında New York, New Jersey, Michigan, Massachusetts, Illinois, Maryland ve Colorado eyaletlerdeki toplam ölümlerin yüzde 50'den fazla olduğu kaydedildi.

KARŞILAŞTIRMALARA GÖRE RESMİ RAKAMLARDAN 9 BİN FAZLA

Yapılan karşılaştırmalara göre ülkede 11 Nisan itibarıyla virüsten ölenlerin resmi rakamlardan 9 bin daha fazla olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi.

ABD’de salgının en fazla vurduğu eyalet olan New York’ta ölümlerin 8 Mart-11 Nisan tarihleri arasında normal zamanlardan 3 kat arttış gösterdiği, son CDC raporlarına göre ise bu artışın 6 katına kadar çıktığı vurgulandı.

Öte yandan haberde, tedavi edilebilir hastalığı olduğu halde virüs kapma korkusuyla hastaneye gitmekten çekindiği için hayatını kaybeden vatandaşların da olabileceğine dikkat çekildi.

Normal zamanlarda en fazla ölüme sebep olan kalp krizi rahatsızlığının salgın sürecinde hastane kayıtlarında yüzde 38 azalması buna örnek olarak gösterildi.

Haberde ayrıca ülkede ölüm sertifikası işlemlerinin 8 haftaya kadar sürmesinden dolayı ulaşılan rakamların ön kayıtlar olduğuna ve CDC'nin son haftalarda ''muhtemel'' ölümleri de eklemeye başladığına dikkat çekildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 14 Nisan itibarıyla "muhtemel" virüs ölümlerinin de resmi sayılara dahil edileceğini açıklamıştı.

CDC, 14 Nisan'a kadar sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ediyor, "muhtemel vaka" olarak nitelendirilen, klinik bulguları koronavirüse işaret eden ancak test yaptırmayan kişiler istatistiklerin dışında tutuluyordu.

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