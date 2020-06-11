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ABD'de koronavirüslü 2 kuaför 140 müşteriyle temas etti! Sonuç şoke etti

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2020 18:27 | Son Güncelleme

ABD’nin Missouri eyaletinde koronavirüs taşıyan iki kuaför 140 kişiyle temas etti. 140 kişiye ise virüsün enfekte olmadığı belirtildi.

ABD'de koronavirüslü 2 kuaför 140 müşteriyle temas etti! Sonuç şoke etti

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşanan bir olay dünya gündemine oturdu. Missouri eyaletinin Springfield şehrinde bir kuaför salonunda çalışan Covid-19’lu 2 kişinin 140 kişiye temas ettiği belirtildi. 140 müşteri ve 7 meslektaşına yapılan Kovid-19 testlerinin 46’sının negatif çıktığı açıklandı. Geri kalanlar ise 14 günlük kuluçka süresini karantinada geçirdi. Test yapılmayanların ise karantina süresi boyunca aranarak kontrol edildiği aktarıldı. Sonuçta ise koronavirüs taşıyan kuaförler kimseye virüs bulaştırmadı. Kuaförde çalışan bir kişinin 56 kişiye diğerinin ise 84 müşteri ve 7 meslektaşına temas ettiği bildirildi. Kuaförlerin mayıs ayı sonlarında 8 gün çalıştıkları belirlendi.

İlçe sağlık yetkilileri, sonuçları cesaretlendirici olarak nitelendirerek yayılmayı nasıl durduracaklarını ve gelecekteki araştırmalar için konuyu incelediklerini söyledi. Çalışmaların fiziksel mesafenin ve maske kullanımının koronavirüsle mücadelede en iyi iki yol olduğu belirtiliyor.

MASKE TAKILDIĞINDA YÜZDE 3.1'E DÜŞÜYOR

Tıp dergisi Lancet'te yayınlanan bir araştırmaya göre insanların altı metre uzakta kalmaları ve maske takmaları gerektiğinin önemine dikkat çekildi. Karşılıklı maske olmadan virüsün bulaşma ihtimalinin yüzde 17.4, maske takıldığında ise yüzde 3.1'e düştüğü belirtildi.

Büyük bir şirket olan ve bin 100 bağımsız şubesi bulunan kuaförün yetkilileri müşterilerinin sağlığını çok önemsediklerini ve salonu ziyaret eden herkese test yapıldığını açıklarken hastalanan müşterilerinin olmadığını belirtti.

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