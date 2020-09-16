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ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1132 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1132 artarak 200 bin 280'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1132 kişi hayatını kaybetti

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 38 bin 829 artışla 6 milyon 789 bin 877'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1132 artarak 200 bin 280'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 69 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 93 milyon 652 bini aştı.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 41 bin 681 vakayla Hindistan, 4 milyon 384 bin 299 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 768 bin 601 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. Bu eyaleti 704 bin 813 vakayla Texas ve 668 bin 846 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 141 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: AA


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