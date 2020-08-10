HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 528 kişi hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 528 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2020 17:17 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 528 artarak 165 bin 620'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 528 kişi hayatını kaybetti

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 49 bin 265 artarak 5 milyon 201 bin 57'ye ulaştı.

24 SAATTE 528 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 528 artarak 165 bin 620'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 664 bini, test yapılanların sayısı 65 milyon 453 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 35 bin 582 vakayla Brezilya, 2 milyon 226 bin 229 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 563 bin 21 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 532 bin 806 vakayla Florida ve 510 bin 101 vakayla Teksas takip ediyor.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyorEski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Emre Gönlüşen kimdir? Emre Gönlüşen neden öldü?Emre Gönlüşen kimdir? Emre Gönlüşen neden öldü?

En Çok Okunan Haberler

NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

Dikkat çeken görüntü! Davutoğlu Diyarbakır'a böyle giriş yaptı

Dikkat çeken görüntü! Davutoğlu Diyarbakır'a böyle giriş yaptı

Bomba aşk iddiası! Vibratörü öpmüştü...

Bomba aşk iddiası! Vibratörü öpmüştü...

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Bakan Soylu açıkladı: Salı günü tüm Türkiye'de yapılacak

Bakan Soylu açıkladı: Salı günü tüm Türkiye'de yapılacak

ORC Araştırma'nın son anketinde flaş sonuç

ORC Araştırma'nın son anketinde flaş sonuç

İlginizi Çekebilir

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Macron'dan uydu görüntülerini istediler

Macron'dan uydu görüntülerini istediler

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Diğer Haberler
Eski porno yıldızı Mia Khalifa Beyrut için gözlüğünü açık artırmaya çıkardı

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Rusya'da feci patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

İsrail'den Lübnan'a savaş tehdidi

İsrail'den Lübnan'a savaş tehdidi

Birleşik Krallık hükümetinin 'seks yasağı' sosyal medyada alay konusu oldu

Birleşik Krallık hükümetinin 'seks yasağı' sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya'nın en büyük renkli elması bulundu

Rusya'nın en büyük renkli elması bulundu

Yunanistan'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama

Yunanistan'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.