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ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 653 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2020 17:17 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 653 artarak 166 bin 273'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 653 kişi hayatını kaybetti

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 52 bin 708 artışla 5 milyon 253 bin 765'e ulaştı.

SON 24 SAATTE 653 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 653 artarak 166 bin 273'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 717 bini, test yapılanların sayısı 66 milyon 190 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 57 bin 470 vakayla Brezilya, 2 milyon 287 bin 511 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 574 bin 240 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 536 bin 961 vakayla Florida ve 518 bin 704 vakayla Teksas takip ediyor.

Kaynak: AA

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