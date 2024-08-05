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  4. ABD'de kritik toplantı! Biden, Beyaz Saray'a geldi

ABD'de kritik toplantı! Biden, Beyaz Saray'a geldi

05.08.2024 21:29
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ele almak üzere ulusal güvenlik ekibini topladı. Biden toplantı için Beyaz Saray'a helikopteriyle iniş yaptı.

ABD'de kritik toplantı! Biden, Beyaz Saray'a geldi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, basına kapalı görüşmenin, özel durumlarda toplanılan "Durum Odası"nda yapılacağı belirtilmişti.

Açıklamada, Biden'ın, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastların ardından Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ve İran'ın, İsrail'e olası misilleme saldırısını ele almak üzere bugün ulusal güvenlik ekibini toplayacağı kaydedilmişti.

BEYAZ SARAY'A GELDİ

Biden toplantı için Beyaz Saray'a helikopteriyle iniş yaptı.

ABD BÖLGEDEKİ GERİLİMİ AZALTMAYI AMAÇLIYOR

CBS televizyonunda yayımlanan "Face the Nation" programında konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, ABD'nin, Orta Doğu'ya ilave savaş uçakları ve gemiler göndermek gibi hamlelerle bölgedeki gerilimi azaltmayı amaçladığını söyledi.

Finer, "Gazze'deki çatışmanın başka yerlere sıçramasını ve yayılmasını önlemeye çalışıyoruz. Bu bizim stratejik hedefimiz." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceklerini bildirmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Beyaz Saray abd biden
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