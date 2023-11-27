HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ABD'de Meta'ya "çocukların ilgisini çekmeyi tasarladığı" gerekçesiyle dava

ABD'de Meta'ya "çocukların ilgisini çekmeyi tasarladığı" gerekçesiyle dava

27.11.2023 11:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de sosyal medya şirketi Meta'ya platformlarını "çocukları ağına çekmeyi tasarladığı" gerekçesiyle dava açıldı.

ABD'de Meta'ya "çocukların ilgisini çekmeyi tasarladığı" gerekçesiyle dava

Amerikan basınına sızan mahkeme belgelerine göre, ABD'nin 33 eyaletinden avukatlar Meta'ya ekim ayında dava açtı.

Davada, Meta'dan üst düzey yetkililer, şirkete bağlı platformların çocukların ilgisini çekmek için içeriklerini düzenlediğini bilmekle suçlandı.

thumbs_b_c_3392bcb2f04a5656a9e4169a72192b89

Ayrıca davada Meta platformlarındaki içeriklerin çocukları istismar ettiği ve çocukların psikolojilerine zarar verdiği kaydedildi.

Meta'dan Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada, davadaki suçlamaların, şirketin çocuklar için güvenli bir ortam yaratmaya yönelik çalışmalarına ters olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB), 10 Kasım'da Meta ve Snapchat'ten platformlarında reşit olmayanların yasa dışı ve zararlı içeriklerden nasıl korundukları konusunda bilgi talep etmişti. (AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözüne uyku girmeyen ayılar Uludağ'da dehşet saçtı! Karınları doyurunca anca yatıştılar Gözüne uyku girmeyen ayılar Uludağ'da dehşet saçtı! Karınları doyurunca anca yatıştılar
Emekli öğretmen dehşeti! Eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdüEmekli öğretmen dehşeti! Eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü
Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamışGürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış
Anahtar Kelimeler:
dava Meta abd
En Çok Okunan Haberler
Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey...

Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey...

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

Sosyal medyada dikkat çeken detay! AK Partili o iki isim...

Sosyal medyada dikkat çeken detay! AK Partili o iki isim...

Öfkeli kadın dehşet saçtı: 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Öfkeli kadın dehşet saçtı: 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Paylaşım gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Paylaşım gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.