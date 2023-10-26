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ABD'de peş peşe saldırılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var: Halktan yardım istendi, her yerde aranıyor

26.10.2023 07:09 | Son Güncelleme:
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ABD'nin Maine eyaletinde peş peşe silahlı saldırılar meydana geldi. Aynı kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırılarda en az 22 kişinin öldüğü, 60'a yakın kişinin de yaralandığı belirtildi. Okullar tatil edilirken yetkililer, saldırganın elindeki tüfekle ateş eder pozisyonda görüntülendiği iki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak vatandaşlardan yakalanması için yardım istedi.

ABD'de peş peşe saldırılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var: Halktan yardım istendi, her yerde aranıyor

Maine polisi, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişin de yaralandığını belirtti.

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OKULLAR TATİL EDİLDİ

Auburn Belediye Başkanı Jason Levesque, yaptığı açıklamada, olay nedeniyle okulların tatil edildiğini, yetkililerin Lewiston'daki silahlı saldırının şüphelisini aradığını ifade etti.

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VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTENDİ

Ayrıca, Androscoggin İlçesi Şerif Ofisi, şüphelinin, elindeki tüfekle ateş eder pozisyonda görüntülendiği iki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çevre sakinlerini yardıma çağırdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu zanlının, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü.

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SALDIRI İÇİN HAZIRLANMIŞ

Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen zanlının, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA-Reuters

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silahlı saldırı abd

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