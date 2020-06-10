Ezber bozan adam George Floyd toprağa verildi!

Floyd, Houston'daki North Fountain of Praise Kilisesi'nde bugün son defa aile yakınları için düzenlenen özel merasimin ardından annesi Larcenia Floyd'un mezarının da bulunduğu Memorial Gardens Mezarlığı'nda defnedildi.

Amerika'da polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelen Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinin ilki perşembe günü öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde, üçüncüsü ise memleketi Houston'da düzenlenmiş, üç ayrı törende de binlerce insan siyahi Amerikalı Floyd'un tabutunu ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmuştu.

BIDEN'DAN BAŞSAĞLIĞI VIDEOSU

Cenaze törenine bir video kaydı gönderen, ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden'de Floyd'un ailesine başsağlığı diledi.

Biden, adalet ve eşitlik vurgusu yaptığı mesajında, "George Floyd için adalet gerçekleştiğinde Amerika'da gerçekten ırksal adalete doğru yola çıkmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner da George Floyd'un cenazesinde yaptığı konuşmada, şehir polisinin tutuklama esnasında boyuna sarılma ve boyun sıkma yetkisini kaldıran bir emri imzalayacağını duyurdu.