HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de polis ve eylemci el ele dua etti!

ABD’de polis ve eylemci el ele dua etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2020 17:08 | Son Güncelleme

ABD’de 25 Mayıs’ta, George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında başlayan ve kontrolden çıkan eylemlerde, polis memuru Garren Hoskins dayanışma içinde bir protestocu ile sarılıp dua etti.

ABD’de 25 Mayıs’ta, George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında başlayan ve kontrolden çıkan eylemlerde Tennessee eyaletindeki Nashville kenti polis memuru Garren Hoskins dayanışma içinde, bir protestocu ile sarılıp dua etti.

Protestocu ile beraber dua eden Nashville polis memuru Garren Hoskins, “Onun söylediği şey benim yetiştirdiğim şeyle aynı ve inanıyorum. Konuşuyordu, bana ve diğerlerine vaaz veriyordu, çünkü yüz yüzeydik. ‘Bir insan olarak, bir erkek olarak, sadece dua etmek ister misiniz?’ dedim. Bana baktı ve işaret ederek ‘kesinlikle’ dedi” İfadelerini kullandı.

Aynı adalet arayışında olan taraflara karşı eşit haklar için dua ettiklerini söyleyen Hoskins, “Bu beyefendi çok iyi bir adamdı ve inanıyorum ki orada bir dayanışma yarattı. Bunun, dünyanın görmesi gereken bir şey olduğunu hissettim” dedi.

ABD’de George Floyd eylemlerinde polis ve eylemci el ele dua etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Protestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilirProtestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilir
Acımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek olduAcımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek oldu

En Çok Okunan Haberler

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

Sağlık Bakanı Koca'dan 'normalleşme'yle ilgili yeni açıklama!

Sağlık Bakanı Koca'dan 'normalleşme'yle ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Diğer Haberler
DSÖ'nün uyarısına rağmen Rusya'da normalleşme

DSÖ'nün uyarısına rağmen Rusya'da normalleşme

"6. kitlesel yok oluş" beklenenden hızlı mı yaşanıyor?

"6. kitlesel yok oluş" beklenenden hızlı mı yaşanıyor?

Protestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilir

Protestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilir

ABD'deki olaylara ilişkin yayılan komplo teorileri neler?

ABD'deki olaylara ilişkin yayılan komplo teorileri neler?

Dükkanlar açıldı, gurbetçiler dönere koştu!

Dükkanlar açıldı, gurbetçiler dönere koştu!

Trump'ın ordu tehdidi şiddeti tırmandırdı: 5 polis vuruldu

Trump'ın ordu tehdidi şiddeti tırmandırdı: 5 polis vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.