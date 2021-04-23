ABD'de polisin öldürdüğü 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright için cenaze töreni düzenlendi

Minneapolis'teki Shiloh Temple International Ministries Kilisesi'nde düzenlenen törene, Wright'ın ailesinin yanı sıra başta 25 Mayıs 2020'de gözaltı sırasında polisin ensesine basması sonucu nefessiz kalarak yaşamını yitiren George Floyd'un ailesi olmak üzere daha önce polis tarafından hayatını kaybetmiş siyahi Philando Castile, Eric Garner ve Oscar Grant'ın aileleri de katıldı.

''BEN OĞLUMU DEĞİL O BENİ GÖMMELİYDİ''

Törende konuşan Wrigth'in annesi Katie Wright, "Bu cenaze tam tersi olmalıydı, ben oğlumu değil o beni gömmeliydi." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Anne Wright, "Oğlumun gülüşü milyon dolarlar değerindeydi. Odaya girdiği zaman orayı aydınlatırdı. Birçok kişi tarafından seviliyordu ve şimdi çok özlenecek." diye konuştu.

Floyd ve Wright ailesinin avukatı Ben Crump da törendeki konuşmasında, Wright'ı vuran eski polis memuru Kim Potter'a daha ağır suçlama getirilmesi gerektiğini savundu.

Crump, "Daunte'nin oğlu yeterince büyüdüğü zaman babasının gereksiz yere nasıl öldürüldüğünü izleyecek. O zaman babası için şimdi yeterince mücadele ettiğimizi de düşünmeli. Bu ülkede çoğu trafik çevirmesi ölümcül cezaya dönüyor" ifadesini kullandı.