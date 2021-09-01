ABD'de şaşkına çeviren olay! Apartman dairesinden puma çıkarıldı

ABD'nin New York şehrindeki bir apartman dairesinden çıkarılan Sasha adlı puma, Bronx Hayvanat Bahçesi'nde veteriner hekimlerin kontrolünden geçtikten sonra Arkansas eyaletindeki Turpentine Creek Yaban Hayatı Barınağı'na gönderildi.

Dünya genelinde hayvan haklarını savunan Washington merkezli bir kuruluş olanHumane Society, pumanın yasadışı yollarda evde tutulduğunu belirtti.

Humane Society direktörü Kelly Donithan, "Vahşi doğada hiç puma görmedim, ama onları tasmalı, kafeste tutulmuş hallerini ve anneleri için ağladıkları anları gördüm. Bu puma diğerlerine göre nispeten şanslı çünkü bakan kişi ona evde bakamayacağını söyledi ve teslim etti" şeklinde konuştu.

''TAHMİN EDİLEMEZ DERECEDE TEHLİKELİ''

Çevre Koruma Departmanı yetkilisi Basil Seggos, pumaların "gençken sevimli görünse de, bu hayvanların tahmin edilemez derecede tehlikeli olarak büyüyebileceğini" söyledi. Bronx Hayvanat Bahçesi müdürü Jim Breheny de, egzotik evcil hayvan ticaretinin nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına hiçbir katkı sağlamadığını söyledi.

