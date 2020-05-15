ABD'de şiddetli deprem

ABD Jeolojik Ara\u015ft\u0131rmalar Merkezinden (USGS) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, merkez \u00fcss\u00fc Tonopah'\u0131n 57 kilometre kuzeybat\u0131s\u0131 olan depremin yerin 7,6 kilometre alt\u0131nda kaydedildi\u011fi bildirildi.\nDepremin can veya mal kayb\u0131na neden olup olmad\u0131\u011f\u0131 hen\u00fcz bilinmiyor.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 'Nas\u0131l ba\u015fard\u0131n?' Buse Terim'den de\u011fi\u015fim cevab\u0131!\u0130talya restoranlar\u0131 ve barlar\u0131 yeniden a\u00e7\u0131yorG\u00f6ren \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131! Koronavir\u00fcs maskesiyle yollara d\u00fc\u015ft\u00fc