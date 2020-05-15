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ABD'de şiddetli deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 14:28 | Son Güncelleme

ABD'nin Nevada eyaletinde yerel saatle 04.03'te bir deprem oldu. 6.4 büyüklüğündeki depremin geniş bir alanda hissedildiği bildiriliyor. Sarsıntı yerin yalnızca sekiz kilometre altında gerçekleşti.

ABD'de şiddetli deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Tonopah'ın 57 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 7,6 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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