HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. ABD'de 'şırıngalı sapık' dehşete düşürdü! İçi sperm dolu şırıngayla saldırdı

ABD'de 'şırıngalı sapık' dehşete düşürdü! İçi sperm dolu şırıngayla saldırdı

10.09.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşanan akılalmaz olayda 51 yaşındaki bir adam içine spermini koyduğu bir şırıngayı süpermarkette alışveriş yapan bir kadına batırdı. Thomas Bryon Stemen adındaki adam bununla da kalmayıp kadına, "Biliyorum, arı sokması gibi geliyor, değil mi?" dedi.

Dehşete düşüren olay ABD'nin Maryland eyaletindeki bir süpermarkette yaşandı. 51 yaşındaki Thomas Bryon Stemen, spermiyle dolu şırıngayı Katie Peters adındaki kadına batırdı.

Katie yaşadığı akılalmaz olayı şöyle anlattı: Mağazaya girerken bana çarptı ve kalçamda sigara yanığı gibi bir şey hissettim. Eve döndüğümde kalçamda yara oluşmuştu ve ağrı vardı. Bir şırınga olduğunu ve içinin spermle dolu olduğunu polislerin sorgusu sırasında öğrendim.

ARABASININ İÇİNDE SPERM DOLU ŞIRINGALAR BULUNDU

Polis memuru Jacklyn Davis, ''Videoda çok agresif, çok kasıtlı duruyor. Bunu ilk kez yapmadığı açık'' şeklinde konuştu. Polis, Stemen'in iğnesine el koydu ve daha sonra arabasında tamamı spermiyle dolu başka şırıngalar keşfetti.

Screenshot_4

İğrenç suçundan dolayı 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Stemen olay anında kadına, "Biliyorum, arı sokması gibi geliyor, değil mi?" dedi.

Rusya'da valiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldıRusya'da valiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! İkisi de midesinden çıktıHiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! İkisi de midesinden çıktı
Kaliforniya cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladıKaliforniya cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı
Valiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldıValiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi

Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Son halini paylaştı: Tedavi görüyorum

Son halini paylaştı: Tedavi görüyorum

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.