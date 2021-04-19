ABD'de siyahi Floyd'un öldürülmesiyle ilgili 4 polisin yargılanmasına devam edildi

İddia makamından eyaleti temsil eden savcı Steve Schleicher, yaklaşık 2 saate varan kapanış konuşmasında, Chauvin’in olay anında Floyd’a aşırı güç uygulayarak ölümünden sorumlu olduğunu belirtti.

'SAĞDUYUNUZU KULLANIN'

Schileicher, jüri üyelerine seslenerek, "Sağduyunuzu kullanın. Şimdiye kadar gördüğünüz videoları düşünerek gözlerinize inanın." diye konuştu.

Floyd’un olay anında kimseye bir tehdit oluşturmadığını savunan Schileicher, "Floyd kimseyi incitmeye çalışmıyordu. O gün Floyd ile yüzleşmek için polisler için en ufak bir cesaret gerekmiyordu. Gereken tek şey biraz şefkatti ve o gün hiçbiri gösterilmedi." dedi.

Schileicher, makul bir polis memurunun o gün, Floyd’un kendisinin de defalarca açıklamaya çalıştığı gibi, kaçmaya çalışmadığını anlaması gerektiğinin altını çizdi.

'DEVLET, İSPAT YÜKÜNÜ KARŞILAYAMADI'

Chauvin’in avukatı Eric Nelson ise yaptığı kapanış savunmasında savcılık makamının, müvekkili hakkındaki iddialarının makul bir şüphenin ötesinde ispat etme yükünü yerine getiremediğini belirtti.

Nelson, makul bir polis memurunun içinde bulunduğu şartların gereğine göre güç kullanabileceğini belirterek, savcılığın davada sadece Chauvin’in Floyd’un ensesine dizini bastığı 9,29 dakikalık süreyi sürekli öne çıkardığını, 16 dakikadan fazla Floyd'un polislere direndiği video öncesini görmezlikten geldiğini savundu.