ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 491 kişi hayatını kaybetti

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 734 artarak 1 milyon 708 bin 473'e ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 100 BİNE DAYANDI



Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 491 artarak 99 bin 847'ye çıktı.

ABD'yi 376 bin 669 vakayla Brezilya, 362 bin 342 vakayla Rusya ve 282 bin 480 vakayla İspanya izliyor.

Kaynak: AA

