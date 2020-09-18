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ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 863 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 863 artarak 202 bin 266'ya yükseldi.

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 863 kişi hayatını kaybetti

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 47 bin 666 artışla 6 milyon 877 bin 617'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 863 artarak 202 bin 266'ya çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 155 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 95 milyon 262 bini aştı.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 228 bin 478 vakayla Hindistan, 4 milyon 457 bin 443 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 775 bin 537 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. Bu eyaleti 713 bin 830 vakayla Texas ve 674 bin 456 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 163 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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