ABD'de tren kazasından yayılan kimyasal maddeler paniğe neden oldu! "Toprağa sızıyor"

ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin, 3 Şubat’ta raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu kaza ile ilgili endişeler sürüyor.

Kazadan sonra havaya, suya ve toprağa yayılan kimyasal maddeler, çevre sakinlerini korkutuyor.

Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongreye giren Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, kaza sonucu çevrede meydana gelen zarara dikkati çekti.

Vance, paylaşımında, “Bugün East Palestine’da küçük bir dereye uğradım. Bu su yolları hala çok kirli. Norfolk Southern'ın temizliği bitirme zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Leslie Run deresinden video çekimi de yayınlayan Vance, görüntüde, elinde bir değnek ile derenin yatağını eşeleyerek akabinde suyun yüzeyinin kimyasallar ile beyaz ve renkli şekilde nasıl değişime uğradığına dikkati çekti.

DEREDEKİ BALIKLAR ÖLDÜ

Vance, videoda, "Bu suyun her tarafında ölü solucanlar ve ölü balıklar var. Suyun yatağını biraz eşelediğimde kimyasalların dışarı çıktığını farkettim. Bu iğrenç. Ve tren kazasını temizlememiş olmamız, bu kimyasalların hala toprağa sızıyor olması gerçeği, East Palestine'da yaşayan insanlara hakarettir. Bu insanları unutmayalım, ilgililere baskıya devam ederek bu sorunu çözelim." sözlerine yer verdi.

Vance'in paylaşımını retweet eden Texas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz da, "Çok rahatsız edici. Vance haklı, bunun şimdi temizlenmesi lazım." yorumunu yaptı.

Sosyal medyada Nick Sortor adlı bir kullanıcının yaptığı video paylaşımı da bölgedeki su kaynaklarının ne kadar kirlendiğini gözler önüne serdi.

Videoda, rengi normal görünen dereye atılan büyükçe bir taş sonrası yüzeyin halkalar halinde kimyasal renklere dönüştüğü görülürken, Sortor, "ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) East Palestine halkına yalan söylediğinin daha fazla kanıtı. Bu su akıl almaz şekilde kirlenmiş." ifadelerine yer verdi.

OHİO'DA KİMYASAL TREN KAZASI OLAYI

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda 3 Şubat'ta meydana gelen çevre felaketinde, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar olmuştu.

Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti. Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük, halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

Ohio eyalet yetkilileri, kazanın yakınında meydana gelen hayvan ölümlerinin nedeninin hava kirliliği olmadığını öne sürerken, öte yandan, bölge sakinlerine, içme suları üzerinde tüm testler tamamlanana kadar şişe suyu kullanmaları çağrısında bulunmuştu.

Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern da yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.

Kazanın meydana geldiği 4 bin 700 nüfuslu East Palestine halkı resmi açıklamaların kendilerini tatmin etmediğini belirterek, başta Ulaştırma Bakanlığı ve tren şirketi Norfolk Southern olmak üzere yetkilileri sert bir dille eleştirmişti.

Kasaba sakinleri, yetkililerin açıklamalarına güvenmediklerini dile getirmiş, bölgede etkisini sürdüren kimyasal duman ve kokular ile içme suyunun güvenliği gibi konularda endişelerini ortaya koyarak yetkililere şeffaflık çağrısı yapmıştı. (AA)

