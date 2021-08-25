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ABD’de uçağın otoyola iniş yaptığı anlar kamerada

25.08.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin California eyaletinde otoyola acil iniş yapan küçük uçağın araçlara çarpması sonucu 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

ABD’nin California eyaletinin San Diego kentinde Piper PA-32 tipi küçük uçak teknik arıza nedeniyle otoyola acil iniş yaptı.

ARAÇLARA ÇARPTI

Uçağın iniş yaptığı sırada otoyoldaki araçlara çarpması sonucu iki kişinin hafif yaralandığı, uçaktaki iki kişinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kaza sonrası otoyol yaklaşık 4 saat trafiğe kapatılırken beton bariyerin üstüne çıkan uçak, çekici ile yoldan kaldırıldı.

O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Uçağın otoyola iniş anı Ian Dyer'a ait araç kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, uçağın iniş yaptıktan sonra beton bariyere çarptığı anlar görülüyor.

(İHA)

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