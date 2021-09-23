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ABD’de üçüncü doz aşı kararı! BioNTech/Pfizer 65 yaş üzeri için onay aldı

23.09.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun ABD’de onaylandığı bildirildi.

ABD’de üçüncü doz aşı kararı! BioNTech/Pfizer 65 yaş üzeri için onay aldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurdu.

Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edildi.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) onay vermesi durumunda 16 yaş ve üzeri herkese üçüncü doz aşı yapılmasını planladıklarını açıklamıştı.

CDC’den bu hafta üçüncü doz konusunda karar bekleniyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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