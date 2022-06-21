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ABD'deki okul katliamında şoke eden gelişme! O iddia gerçek miydi?

21.06.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Texas eyaletinde 19'u ilkokul öğrencisi 21 kişinin yaşamını yitirdiği 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından gerçekleştirilen okul saldırısının ardından bazı görgü tanıkları, olaya geç müdahale ettiği için polisi eleştirmiş ve korkaklıkla suçlamıştı. Adalet Bakanlığı geç müdahale iddiasını araştıracağını söylemişti. Konuya ilişkin ortaya çıkan görüntüler ABD'yi ayağa kaldırdı.

ABD'deki okul katliamında şoke eden gelişme! O iddia gerçek miydi?

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentindeki Robb İlkokulu'na korkunç bir saldırı düzenlenmiş ve 18 yaşındaki Salvador Ramos 19'u öğrenci 2'si öğretmen olan 21 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Olayın arından bazı görgü tanıkları olay yerine gelen polislerin okula giriş yapmalarına rağmen müdahale etmek için beklediklerini iddia etmişti. Kısa sürede ülke gündemine oturan bu iddia Adalet Bakanlığı tarafından araştırılırken, iddiayı destekleyen görüntüler ortaya çıktı.

ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRDI

Ortaya çıkan görüntülerde tüfekli ve balistik kalkanlı birkaç polis memurunun ihbardan 19 dakika sonra okula girdiği ancak saldırganın bulunduğu sınıfa girmek için neredeyse 1 saat beklediği görüldü. Elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri tüm ülkeyi ayağa kaldırdı.

POLİSİN İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ

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Polisler iddiaların ardından yaptıkları açıklamada, ihtiyaç duyulan ekipmanların olay yerine henüz gelmemiş olduğunu ve bu sebeple müdahale edemediklerini söylemişlerdi. Ancak Austin American Statesman ve KVUE tarafından elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri, saldırganın 11:33'te okula girdiğini, 11:52'de ise polislerin ekipmanları ile birlikte okulun içinde olduğunu gösterdi. Bu sebeple de polislerin iddiasını çürütmüş oldu.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

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Daha önce hem öğrenci velileri, hem saldırıda yaralanan öğretmenler, hem de olay yerindeki görgü tanıkları tarafından geç müdahaleye dair iddia ve tepkiler paylaşılmıştı. Olaya ilişkin araştırma devam ederken şimdi olay anında okuldan emniyet birimiyle yapılan telefon görüşmelerinin ve telsizlerin kayıtlarının incelendiği bildirildi.


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