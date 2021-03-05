ABD'deki 'Stop Erdogan' reklamına karşı hamle: Times Meydanı'nda dolaştırıldı

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki dijital ekranda FETÖ'yü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayınlandı.

Yayında, söz konusu reklamının verildiği köşede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz anma programının 4. yılında okuduğu şiiri, İngilizce alt yazısı ile gösterildi.

Dijital ekranlı kamyonetin 3 gün boyunca günde 8 saat Times Meydanı'nda dolaşacağı kaydedildi.

SARAYBOSNA'DAN 'LOVE ERDOĞAN' MESAJI

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki reklam panolarına ise ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine cevaben 'Love Erdoğan' ilanı yansıtıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın farklı noktalarında bulunan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinin reklam panolarında, ABD New York'ta bulunan Times Meydanı'nda yayınlanan 'Stop Erdogan' reklamına tepki olarak 'Love Erdoğan' ilanına yer verildi.

Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana verilen 'Stop Erdogan' reklamı, ABD'de yaşayan Türklerin söz konusu reklamı yayınlayan Outfront Media reklam şirketini telefon ve e-posta ile arayarak protestolarını ifade etmesi üzerine kaldırılmıştı.

