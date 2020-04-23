ABD'deki yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 dramı: 10 bin 217 can kaybı

Kovid-19 salgınıyla yaklaşık 47 bin kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de bakımevlerinde kalan yaşlıların, ölüm oranlarının beşte birinden fazlasını oluşturması dikkatlerden kaçmadı.

Associated Press'in (AP) yaptığı araştırmaya göre, virüs salgınında bakımevlerinde kalan yaklaşık 10 bin 217 yaşlı, yaşamını yitirdi ve bu ölümlerin üçte biri New York'ta yaşandı.

ÖLÜMLERİN NEDENİ TEST YETERSİZLİĞİ

Ne federal hükümet ne de yerel yönetimler, yaşlı bakımevlerinde testi zorunlu hale getirirken birçok uzman, ölüm oranlarının bu kadar fazla olmasını test yetersizliğine bağlıyor.

ABD'deki bakımevleri üzerine çalışan Chris Laxton, "ABD'deki yaşlı bakımevlerinin üçte birinin hala test kitlerine kolay ulaşımı yok ve bu kuruluşlar, kaynaklara ulaşmak için uzun süre mücadele etmek zorunda." dedi.

"ARTIK VİRÜSLE ASIL SAVAŞ HASTANELERDE DEĞİL, YAŞLI BAKIMEVLERİNDE VERİLİYOR"

ABD'deki uzun süreli bakımevlerini temsil eden Amerikan Sağlık Hizmetleri Birliği Başkanı Mark Parkinson ise "Yaşlı bakımevlerindeki çalışan ve yaşlıların çok azı test edildi. Çünkü federal hükümet ve eyalet yönetimleri, yaşlı bakımevlerini öncelikli olarak görmüyor." değerlendirmesinde bulundu.