ABD'den bir hamle de Belarus'a! Askıya alındı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 5. gününde ülkeler arası yaptırımlar devam ediyor. ABD'den yapılan son açıklamada Ukrayna'ya füze saldırısında bulunan Belarus'la ilgili de karar alındı. Son bilgilere göre ABD Belarus'taki elçilik faaliyetlerini askıya aldı. ABD'de ayrıca Moskova'daki elçilik çalışanlarının da gönüllü olarak ülkeden ayrılabileceğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Minsk’teki Büyükelçiliğimizde operasyonları askıya aldı" ifadelerini kullandı. Blinken ayrıca, ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde acil işlerde çalışmayan personelin ve aile üyelerinin gönüllü olarak ayrılmasına izin verildiğini belirterek, "Bu adımları, Rus askeri güçlerinin Ukrayna’ya sebepsiz ve haksız saldırılarından kaynaklanan güvenlik ve emniyet sorunları nedeniyle attık" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı’nın yerel güvenlik ortamı ve diğer koşullara göre dünyanın her yerindeki büyükelçilikler ve konsolosluklardaki duruşunu sürekli olarak güncellediğini aktaran Blinken, ABD vatandaşlarının güvenliğinden daha yüksek bir önceliklerinin olmadığını kaydetti.



