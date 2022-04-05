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ABD'den Bulgaristan'a 1,6 milyar dolarlık F-16 satışı

05.04.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'a 1,6 milyar dolar değerinde toplam 8 adet F-16 Blok 70 serisinin ve diğer ekipmanlarının satışına onay verdi. Satışın Bulgaristan'ın güvenliğine önemli katkı sağlayacağı, ancak bölgedeki güç dengesini değiştirmeyeceği kaydedildi.

ABD'den Bulgaristan'a 1,6 milyar dolarlık F-16 satışı

ABD Savunma Güvenlik İş birliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'a yaklaşık değeri 1,6 milyar dolar olan 8 adet F-16 C/D Blok 70 uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verildiği kaydedildi.

"BÖLGEDEKİ GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİRMEYECEK"

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 4 adet F-16C Blok 70 ve 4 adet F-16D Blok 70 savaş uçağı ile söz konusu uçaklarda kullanılmak üzere yedek motor ve diğer destek ekipmanlarının yer aldığı belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan
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