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ABD'den çarpıcı Rusya iddiası! Eylül ayı işaret edildi: Senaryoyu tekrar yürürlüğe koymaya hazırlanıyor

20.07.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken ABD'den çarpıcı bir iddia geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın 2014'te Kırım’da uyguladığı yöntemlerle, Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhak etmeyi planladığını iddia etti.

ABD'den çarpıcı Rusya iddiası! Eylül ayı işaret edildi: Senaryoyu tekrar yürürlüğe koymaya hazırlanıyor

Rusya'nun Ukrayna'ya müdahalesi devam ederken ABD, Rusya’nın 2014'te Kırım’da uyguladığı yöntemlerle, Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhak etmeyi planladığını iddia etti.

EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın ilhak için zemin oluşturmaya başladığını öne sürdü.

İddiasını ABD istihbaratına dayandıran Kirby, Eylül ayında Ukrayna’da Rusya’nın işgal ettiği bölgelerde, Rusya’ya katılma konusunda “düzmece” bir referandum yapılabileceğini söyledi.

"2014'TEKİ SENARYOYU TEKRAR YÜRÜRLÜĞE KOYMAYA HAZIRLANIYOR"

Kirby, “Amerikan halkına açıkça söylemek istiyoruz. Kimseyi kandırdıklarını sanmasınlar. Rusya lideri Vladimir Putin 2014’teki senaryoyu tekrar yürürlüğe koymaya hazırlanıyor” diye konuştu.

Rusya’yı Ukrayna’da işgal ettiği toprakların yönetimine hukuksuz yollarla Rus yanlısı kişileri getirmekle suçlayan Kirby, bu kişilerin Rusya’nın ilhakına zemin hazırlayacak referandumun hazırlığını yapmakla görevlendirildiklerini öne sürdü.

Kirby, referandum sonuçlarının bağımsız Ukrayna topraklarının Rusya’ya katılması için gerekçe olarak kullanılacağını savundu.

8 YIL ÖNCE KIRIM İLHAK EDİLMİŞTİ

Rusya, Kırım’ı 8 yıl önce düzenlenen referandumun ardından ilhak etmişti.

Rusya, halihazırda işgal altında tuttuğu Ukrayna topraklarında kendi belirlediği bölgesel ve yerel yöneticileri atamış durumda.

Kırım’da 2014’te düzenlenen ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan referandumda halk Rusya’ya katılım yönünde oy kullanmış, ardından Rusya Kırım’ı ilhak etmişti.

Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerinde düzenlenecek bir referandumun da büyük ihtimalle benzeri bir sonuç doğuracağı tahmin ediliyor.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın planlarını deşifre ettiğini, böylece “dünyanın kalkışılacak bir ilhak girişiminin önceden planlandığını, yasa dışı ve gayrimeşru olduğunu göreceğini” söyledi.

Rusya’nın işgal etmeyi planladığı bölgelerin Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporizhzhia’yı da kapsadığını belirten Kirby, ABD ve müttefiklerinin böylesi bir durumda tepkilerini hızla gösterecekleri sözü verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd
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