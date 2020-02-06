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ABD'den çığ felaketi ve uçak kazası için taziye mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2020 07:34 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığ ve Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

ABD'den çığ felaketi ve uçak kazası için taziye mesajı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazaya da değinildi.

Açıklamada, "ABD, aynı günde çığ felaketi ve uçak kazası gibi iki trajediyi yaşayan Türk halkına yürekten başsağlığı dilemektedir. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan ve 5 kişinin öldüğü minibüsteki diğer yolcuları kurtarma çalışmaları sırasında, ikinci kez düşen çığ nedeniyle aralarında şehit olan güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada ise 3 kişi hayatını kaybederken, 179 kişi yaralanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanlığı çığ düşmesi Türkiye uçak kazası

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