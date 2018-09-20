ABD'den Çin'e yeni yaptırım

Son dakika gelen bilgiye göre, ABD, Rus Su-35 savaş jeti ve S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle Çin'e yaptırım kararı aldı.
ABD ayrıca 3 Rus şirketi ve 30 Rus vatandaşını da kara listeye aldığını duyurdu. Beyaz Saray yetkilileri, ''Bugün Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı'na belirli yaptırımları uygulama yetkisini verdi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki tedbir kararı aldı. Öncelikle, Rus savunma veya istihbarat sektörü adına faaliyet gösteren özel kategori ve yasak kişiler listesine 33 kişi ekledi'' açıklamasını yaptı.
Bunun doğrudan bu kişilere yaptırım uygulanacağı anlamına gelmediğini söyleyen ABD'li yetkililer, yaptırımların söz konusu kişilerle işbirliğini kısıtladığını kaydetti.
Bu yaptırım, ABD'nin S-400 konusundaki ilk yaptırımı oldu.
ABD daha önce Hindistan ve Türkiye'yi de S-400 konusunda tehdit etmişti.
Ayrıntılar geliyor...
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