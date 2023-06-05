ABD'den Çin'le yaşanan gerilim hakkında yeni açıklama: "Devam edeceğiz"

Patel, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı. ABD'nin Çin ile "öngörülebilir" bir ilişki yürütmek istediğini aktaran Patel, "ABD Başkanı Joe Biden'ın da açık bir şekilde belirttiği üzere yeni bir Soğuk Savaş arayışında değiliz ve rekabetimiz çatışmaya dönüşmemeli." diye konuştu.

Patel, uluslararası toplumun da ABD ve Çin'den beklentisinin bu yönde olduğunu kaydetti.

4 Haziran'da Tayvan Boğazı'ndan geçen ABD muhribi ile Kanada firkateyninin Çin'e ait savaş gemisince taciz edilmesiyle ilgili ise "ABD yıllardır rutin bir şekilde uluslararası hukuk ve açık denizlerdeki seyrüsefer serbestisi ile üst geçiş hakkını kullanarak Tayvan Boğazı'nda operasyonlar yürüttü. Seyrüsefer serbestisi ve özgürlükler çerçevesinde uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmaya, seyre ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ı topraklarının parçası kabul ettiğinden uluslararası statüdeki Tayvan Boğazı'nı kendi kara sularının parçası görüyor.



