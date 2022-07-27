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ABD'den dengeleri değiştirecek karar! 280 milyar dolarlık yasa tasarısı onaylandı...

27.07.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Senatosu, dengeleri değiştirecek bir hamlede bulundu. Teknoloji alanında Çin ile daha iyi rekabet etme amacıyla, çip üretimine 280 milyar dolarlık bütçe ayıran yasa tasarısı onaylandı.

ABD'den dengeleri değiştirecek karar! 280 milyar dolarlık yasa tasarısı onaylandı...

ABD Senatosu, ABD'nin yerel çip imalat endüstrisini desteklemek ve ülkenin küresel ekonomideki teknolojik üstünlüğünü korumayı amaçlayan bilimsel araştırmalara on milyarlarca dolar sağlamasını da kapsayan 280 milyar dolarlık bir yardımı içeren yasa tasarısını onayladı. Bugün yapılan oylamada, 33'e karşı 64 oy çoğunluğu ile Senatoda onaylanan kararın ardından tasarının bir sonraki süreçte önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda ve daha sonra ABD Bakanı Joe Biden tarafından onaylanması gerekiyor.

YÜZDE 25'LİK VERGİ İNDİRİMİ

Yasa tasarısıyla, ABD'nin askeri donanım ve diğer endüstrilerinde, Çin ve diğer küresel güçler tarafından üretilen çiplere olan bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Yerel yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik hazırlanan yasa tasarısı ile üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığının hafifletileceği öngörülüyor. Toplamda 280 milyar dolarlık bütçe ayrılmasının planlandığı tasarı, yarı iletken üretimi için ABD'de çip üreten şirketlere 52 milyar dolar, Ulusal Bilim Vakfı'na (NSF) 81 milyar dolar desteğin sağlanmasının yanı sıra, yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek üzere yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.

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Tasarı üzerindeki müzakereleri yöneten Senato Çoğunluk Lideri Charles Schumer yaptığı açıklamada, Senatonun kararını "tarihi ve önemli" bir başarı olarak nitelendirerek, "Gelecekte geriye dönüp baktığımızda, bunun Amerika'nın dünyanın önde gelen ekonomik ve ulusal güvenlik gücü olarak kalma sorumluluğunu gerçekten idrak ettiği bir zaman olduğunu söyleyeceğiz" dedi.

'REKABETTEN DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK'

Senato Ticaret Komitesi'nin kıdemli üyesi Senatör Roger Wicker ise, tasarının ABD yarı iletken üretimini genişleteceğini, bilimsel araştırmalar için yeni fırsatlar oluşturacağını ve ülkenin Çin ile rekabet etme kabiliyetini artıracağını belirterek, “ABD ile Çin arasında, teknolojik üstünlük için rekabetten daha önemli bir şey yok” dedi.

'YABANCI ÜLKELERE BAĞIMLI OLMAYACAĞIZ'

Çin'e karşı ABD’nin imalat ve teknolojik üstünlüğünü oluşturmayı amaçlayan tasarının Senatoda onaylanmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, tasarının "arabalardan bulaşık makinelerine kadar her şeyin fiyatlarını düşüreceğini" ifade ederek, "Bu, daha esnek Amerikan tedarik zincirleri olacağı anlamına gelecek. Amerikan tüketicileri ve ulusal güvenlik için ihtiyaç duyduğumuz kritik teknolojiler için yabancı ülkelere asla bağımlı olmayacağız" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin abd
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