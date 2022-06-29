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  4. ABD'den F-35 savaş uçağı istediler! Resmi mektup sunuldu

ABD'den F-35 savaş uçağı istediler! Resmi mektup sunuldu

29.06.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in açıkladığı 20 adedi kesin, 20 adedi ise şartlı olmak üzere toplam 40 adet F-35 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin talep mektubunu ABD makamlarına gönderdi. İşte haberin detayları...

ABD'den F-35 savaş uçağı istediler! Resmi mektup sunuldu

Yunanistan, F-35 savaş uçağı satın alınmasına ilişkin resmi talep mektubunu imzalayarak ABD makamlarına iletti.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan, daha önce Başbakan Kiryakos Miçotakis’in açıkladığı 20 adedi kesin, 20 adedi ise şartlı olmak üzere toplam 40 adet F-35 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin talep mektubunu birkaç saat önce imzalayarak ABD makamlarına gönderdiği ifade edildi. Önümüzdeki günlerde ise Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin ABD’ye ziyaret gerçekleştirerek satın alma sürecini hızlandırmasının beklendiği belirtildi.

YUNAN MAKAMLARI AÇIKLADI

Yunanistan’ın ABD’ye F-35 uçağı satın alma talebine ilişkin haberle hakkında hükümet kaynakları ise, "Savunma Bakanlığının meselesi ve uzun süredir devam eden bir süreç. Bu, uzun bir sürecin ilk adımı olan talep mektubunun imzalanması ve gönderilmesidir" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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