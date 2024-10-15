ABD'den İsrail’e Gazze’deki insani koşulları iyileştirmesi için 30 günlük süre

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail yönetimine Gazze Şeridi’ndeki insani koşulların iyileştirilmesi 30 gün süre verildiğini doğruladı. Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, İsrail yönetimine gönderdiği mektupta, Gazze Şeridi’ndeki insani koşulların iyileştirilmesi 30 gün süre verildiğini aksi takdirde bazı askeri yardımların kesilebileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı.

İSRAİLLİ YETKİLİLERİ İMA ETTİ

Miller, mektubun özel bir yazışma olduğunu belirterek, mektubun sızdırılmasının arkasında İsrailli yetkililerin olduğunu ima etti. ABD'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın mümkün olduğunu, bürokratik ve lojistik engellerin aşılabileceğini bildiğini belirten Miller, ABD yasaları çerçevesinde bazı yaptırımlar bulunduğunu ve İsrail'in mektupta belirtilen değişiklikleri yapmasını umduğunu sözlerine ekledi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır