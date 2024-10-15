HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den İsrail’e Gazze’deki insani koşulları iyileştirmesi için 30 günlük süre

ABD'den İsrail’e Gazze’deki insani koşulları iyileştirmesi için 30 günlük süre

15.10.2024 22:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, İsrail yönetimine gönderdiği mektupta, Gazze Şeridi’ndeki insani koşulların iyileştirilmesi için 30 gün süre verildiğini aksi taktirde bazı askeri yardımların kesilebileceği uyarısında bulunduğunu doğruladı.

ABD'den İsrail’e Gazze’deki insani koşulları iyileştirmesi için 30 günlük süre

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail yönetimine Gazze Şeridi’ndeki insani koşulların iyileştirilmesi 30 gün süre verildiğini doğruladı. Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, İsrail yönetimine gönderdiği mektupta, Gazze Şeridi’ndeki insani koşulların iyileştirilmesi 30 gün süre verildiğini aksi takdirde bazı askeri yardımların kesilebileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı.

AA-20241014-35906774-35906763-ISRAIL_GAZZEDE_HASTANE_YERLESKESINDEKI_YERINDEN_EDILMIS_FILISTINLILERIN_CADIRLARINI_BOMBALADI

İSRAİLLİ YETKİLİLERİ İMA ETTİ

Miller, mektubun özel bir yazışma olduğunu belirterek, mektubun sızdırılmasının arkasında İsrailli yetkililerin olduğunu ima etti. ABD'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın mümkün olduğunu, bürokratik ve lojistik engellerin aşılabileceğini bildiğini belirten Miller, ABD yasaları çerçevesinde bazı yaptırımlar bulunduğunu ve İsrail'in mektupta belirtilen değişiklikleri yapmasını umduğunu sözlerine ekledi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İsrail ABD Amerika Birleşik Devletleri Gazze
En Çok Okunan Haberler
Savunma sanayii fonu teklifine erteleme! 2025 yılına bırakıldı

Savunma sanayii fonu teklifine erteleme! 2025 yılına bırakıldı

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe kararı!

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe kararı!

Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

Kahreden haber 18 gün sonra geldi

Kahreden haber 18 gün sonra geldi

Genç kadına yumruk atıp burnunu kırdı! AK Parti, gençlik kolları başkanını görevden aldı

Genç kadına yumruk atıp burnunu kırdı! AK Parti, gençlik kolları başkanını görevden aldı

'Soğuk hava kar yağışı getirecek' İl il sıraladı!

'Soğuk hava kar yağışı getirecek' İl il sıraladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.