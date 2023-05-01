HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den İsrail'e 'İran' sözü! "Nükleer silah edinmesini engelleyeceğiz"

ABD'den İsrail'e 'İran' sözü! "Nükleer silah edinmesini engelleyeceğiz"

01.05.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy İsrail'de temaslarda bulundu. McCarthy, temasları sırasında, ABD'nin "İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme" sözünü İsrail yönetimine iletti. İşte haberin detayları...

ABD'den İsrail'e 'İran' sözü! "Nükleer silah edinmesini engelleyeceğiz"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için İsrail’le birlikte çalışacaklarını söyledi.

İsrail’de temaslarda bulunan McCarthy, İsrail Meclisinin yaz dönemi açılışı dolayısıyla Genel Kurulda milletvekillerine hitap etti.

İsrail ziyaretinin Temsilciler Meclisi Başkanı sıfatıyla ilk denizaşırı seyahati olduğunu vurgulayan McCarthy, Tel Aviv ile Washington arasındaki bağın "yakın ve sarsılmaz" olduğunu dile getirdi.

u1

"Amerika'nın İsrail'den daha büyük bir müttefiki yoktur." diyen McCarthy, ABD ve İsrail birbirine yakın olduğunda dünyanın "daha iyi ve daha güvenli" olduğunu iddia etti.

Konuşmasında, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını" ifade eden McCarthy, bu amaçla ülkesinin İsrail’le birlikte çalışacağını kaydetti.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, McCarthy ve beraberindeki Temsilciler Meclisi heyeti, bu ziyareti, İsrail'in 75. kuruluş yıl dönümünde "dayanışma" göstermek amacıyla gerçekleştirdi.

u2

McCarthy, Batı Kudüs’teki temasları kapsamında ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Netanyahu, McCarthy ile birebir ve heyetler arası görüşmenin ardından ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İsrail devletinin güvenilir dostu" olarak nitelediği McCarthy'yi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Netanyahu, "O (McCarthy), İsrail-Amerikan ittifakının önde gelen savunucusu olmuştur. Ondan daha iyi bir dostumuz olduğunu düşünmüyorum." dedi.

u3

İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik ülkesinin tutumunu yineleyen Netanyahu, "İlk ve en acil sorun İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik ortak çabasıdır. İran'ın sınırlarımıza askeri olarak yerleşmesine izin vermeyeceğiz ve nükleer silah elde etmesini engellemek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sanat eserini yedi! "Kahvaltı yapmamıştım"Sanat eserini yedi! "Kahvaltı yapmamıştım"
Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandıÜnlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı
Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu!Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd nükleer

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge mesajı!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge mesajı!

'Çok büyük düşüş var' diyerek açıkladı! "2. turda 6-7 puan önünde"

'Çok büyük düşüş var' diyerek açıkladı! "2. turda 6-7 puan önünde"

Sesi titredi, gözleri doldu: Seçim mitinginde çarpıcı anlar!

Sesi titredi, gözleri doldu: Seçim mitinginde çarpıcı anlar!

Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...

Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...

İlginizi Çekebilir

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.