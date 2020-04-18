HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’den koronavirüs araştırması: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor

ABD’den koronavirüs araştırması: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'den açıklama geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS), yaptığı deneyler neticesinde koronavirüs (Kovid-19) yüksek sıcaklığa dayanamadığı ve güneş ışığıyla ölebildiği açıklandı.

ABD’den koronavirüs araştırması: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor

Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'den açıklama kritik bir açıklama geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS), koronavirüs üzerinde yaptığı deneylere ait raporlar basına sızdı.

"GÜNEŞ IŞIĞI, KORONAVİRÜSÜN HIZLICA ÖLMESİNİ SAĞLIYOR"

Raporlara göre, yüksek sıcaklık ve güneş ışığı, yüzeylerde ya da mikrodamlacıklar içerisinde bulunan koronavirüsün hızlıca ölmesine neden oluyor. Söz konusu durumun yaz aylarının yaklaşmasıyla insanlarda umuda neden olurken; DHS yetkilileri bu raporlardaki deneylerin henüz tam olarak kanıtlanmadığını belirtti.

‘HENÜZ BİLİMSEL OLARAK KANITLANMADI’

DHS yetkilisi, raporlarda elde edilen verilerin henüz kanıtlanmadığını vurgulayarak, “Departman Kovid-19 ile mücadeleye kendisini adamış durumda ve Amerikan halkının sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğidir. Politika olarak, sızdırılmış olduğu iddia edilen belgeler hakkında yorum yapamaz. Henüz değerlendirmesi yapılmayan veya titiz bilimsel deneylere tabi olmayan bir belgeye dayanarak, spekülasyon yapmak, sonuç çıkarmak veya farkında olmadan halkı etkilemeye çalışmak sorumsuz olacaktır” ifadelerini kullandı.

SICAKLIĞIN VİRÜSE ETKİSİ VAR MI?

Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı günden bugüne kadar çok sayıda bilim insanı, virüsün yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla etkisini kaybedeceğini belirtmişti. Bazı bilim insanları ise hava sıcaklığının virüse etki edip etmediğine ilişkin henüz ‘bilimsel bir vurgu’ olmadığını ileri sürdü.

(DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
İngiltere'de bilanço ağırlaşıyorİngiltere'de bilanço ağırlaşıyor
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
Anahtar Kelimeler:
ABD koronavirüs Güneş Işığı sıcaklık

En Çok Okunan Haberler

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

Oğlunu kaybeden Harun Tan isyan etti

Oğlunu kaybeden Harun Tan isyan etti

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından ürperten sözler

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından ürperten sözler

Bakan Ersoy normalleşme için tarih verdi

Bakan Ersoy normalleşme için tarih verdi

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

İçişleri açıkladı! 8.893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İçişleri açıkladı! 8.893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yeni bir salgın başladı!

Yeni bir salgın başladı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Diğer Haberler
ABD'de koronavirüsten can kaybı 37 bin 86'ya yükseldi

ABD'de koronavirüsten can kaybı 37 bin 86'ya yükseldi

Bu görüntülere tepki yağdı! Sırp polisinden karantinaya uymayan kişiye dayak

Sırp polisinden karantinaya uymayan kişiye şiddet

Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 888 kişi öldü

İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor

ABD'nin New York kentinde polise ‘koronavirüslü’ saldırı

New York'ta polise ‘koronavirüslü’ saldırı

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 73, İspanya'da 565 kişi öldü

İran ve İspanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı

Japonya'da şiddetli deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.