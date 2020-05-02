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ABD'den koronavirüs araştırması: Sosyal mesafe kuralı 2022’ye kadar devam edebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 02.05.2020 17:32 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin en çok can kaybının yaşandığı ABD'li Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarından açıklama geldi. Bilim insaları, dünya genelinde sosyal mesafenin 2022’ye kadar devam edeceğini belirtti. Koronavirüs hakkında çok fazla bilinmeyen olduğunu vurgulayan bilim insanları, aşı ve etkili bir tedavinin bulunmasının bile ilk etapta fazla etkili olmayacağını ifade etti.

ABD'den koronavirüs araştırması: Sosyal mesafe kuralı 2022’ye kadar devam edebilir

Dünyanın dört bir yanında bulunan milyonlarca insan, koronavirüs salgının getirdiği sosyal mesafe ev karantinasına hızlıca uyum sağlamak zorunda kalırken, ABD'de faaliyet gösteren Harvardlı bazı bilim insanları sosyal mesafenin 2022’ye kadar devam edeceğini belirtti.

"İKİNCİ DALGA OLURSA KALDIRILAMAZ"

Ev karantinasının ve sosyal mesafenin, vaka sayılarının düşmesiyle eş zamanlı olarak kaldırılmasının salgının tekrar edeceği şüphesi doğururken, bilim insanları ikinci bir dalga olması halinde mevcut ortamda zorlanan sağlık sistemi ve çalışanlarının ikinci bir dalgayı kaldıramayacağını açıkladı.

AŞI BULUNSA BİLE FAZLA ETKİLİ OLMAYACAK

Koronavirüs hakkında çok fazla bilinmeyen olduğunu vurgulayan bilim insanları, aşı ve etkili bir tedavinin bulunmasının bile ilk etapta fazla etkili olmayacağını ifade etti. Grip gibi koronavirüsün de belli dönemler insanların hayatında etkili olacağını ve sosyal mesafe tedbirlerinin 2022’ye kadar devam edebileceği ifade edildi.

(DHA)

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