HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD'den koronavirus salgını sonrası "Çin'e gitmeyin" uyarısı

ABD'den koronavirus salgını sonrası "Çin'e gitmeyin" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 06:26 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle Çin'e gitmemeleri uyarısında bulundu.

ABD'den koronavirus salgını sonrası "Çin'e gitmeyin" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs sebebiyle Çin'e ilişkin seyahat tavsiyesini 4. dereceye çıkardı.

Yapılan açıklamada, "Çin geneline yayılan koronavirüs salgını sebebiyle Çin'e gitmeyin. Turistler, uygulanabilecek ani seyahat kısıtlamalarına hazırlıklı olmalıdır. Hava yolu şirketleri Çin'e giden ve Çin'den gelen seferleri azalttı veya askıya aldı." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus ise dün salgın sebebiyle Çin'de bulunan personel ve sivil vatandaşların ülkeden tahliye edildiğini açıklamıştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs ABD Dışişleri Bakanlığı ABD seyahat uyarısı

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta tekstil fabrikasında sabaha karşı korkutan yangın

Esenyurt'ta tekstil fabrikasında sabaha karşı korkutan yangın

Düzde'de kaza! Otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Düzde'de kaza! Otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Başakşehir'de korkunç cinayet! Boğazından bıçakladı

Başakşehir'de korkunç cinayet! Boğazından bıçakladı

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler: Belli ki yara büyük tuz basılabilir

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.