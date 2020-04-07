ABD'den koronavirüs salgınıyla ilgili yeni açıklama: Buna hazır olmalıyız

CDC Direktörü Redfield, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler ve etkilerine ilişkin KVOI radyo kanalına açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadale Görev Gücü ekibinin ülkede virüs nedeniyle 100 ila 200 bin kişinin ölebileceği yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Redfield, halkın ABD genelinde salgının yayılma hızını yavaşlatma amacıyla getirilen kurallara uyduğunu, kişisel temizlik ve korunma tedbirine önem verdiğini belirtti.

Redfield, "Amerikan halkının büyük bir kısmı sosyal mesafe kuralını hayatının merkezine yerleştirdi. Bu adım, ABD'deki ölüm oranının tahmin edilenden çok daha düşük olacağını görmenizin doğrudan sonucu." ifadelerini kullandı.

"200 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR" TAHMİNİ

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Antony Fauci, geçen hafta düzenlediği basın açıklamasında virüs nedeniyle 100 ila 200 bin kişinin ölebileceğini belirtmişti.

Fauci açıklamasında, "En az 100 bin kişinin öleceği tahmini ne kadar iç karartıcı olursa olsun buna hazır olmalıyız. Tabii, umuyoruz ki rakam bu kadar yüksek olmaz. Bu rakamı mümkün olan en az seviyeye indirmek için elimizden geleni yapıyoruz ancak gerçekçi olmak gerekirse, kendimizi de bir taraftan bu ihtimale hazırlamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD genelinde John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 368 bin 533 kişide Kovid-19 görülürken 11 bin sekiz kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti. (AA)

