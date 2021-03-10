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  4. ABD’den kritik araştırma: Pamuk maskeler Kovid-19'a karşı daha güvenli

ABD’den kritik araştırma: Pamuk maskeler Kovid-19'a karşı daha güvenli

10.03.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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ABD’den kritik araştırma: Pamuk maskeler Kovid-19'a karşı daha güvenli

Amerikalı uzmanlar laboratuvar ortamında yaptığı araştırmada pamuktan yapılmış maskelerin nefesteki nemi tutması nedeniyle sentetikten üretilen maskeye oranla koronavirüse karşı daha fazla koruma sağladığını tespit etti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), laboratuvarda çeşitli maske malzemelerinin koronavirüse karşı filtrasyon özelliklerini karşılaştırdı.

Yapılan araştırmada, pamuklu dokumadan yapılmış maskelerin, nemli nefese maruz kaldığı anda parçacıkları filtrelemede daha iyi hale geldiği ve nemdeki suyu emerek filtrasyonu yüzde 12 ile 45 arasında iyileştirdiği ortaya çıktı.

ABD’den kritik araştırma: Pamuk maskeler Kovid-19'a karşı güvenli

Pamuklu maskelerin, partikülleri filtrelemede sentetik maskelerden daha etkili olduğu belirtildi. Araştırmacılar ayrıca solunan nefesin yüksek nem oranının pamuklu maskelerin filtreleme özelliklerini yüzde 33 artırdığını keşfetti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske

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