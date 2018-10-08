HABER

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2018 19:36 | Son Güncelleme

ABD yönetiminin, Çin’i para birimi yuanın değerindeki kayıptan ötürü "döviz manipülatörü" olarak nitelendirebileceği bildirildi.

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD Hazine Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Bakan Steven Mnuchin'in Bali'de düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na katılımı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yuandaki düşüşün Washington'da endişeyle izlendiğini belirten yetkili, bakanlığın gelecek hafta yayımlanacak "ABD'nin Önemli Ticaret Partnerlerinin Makroekonomik ve Döviz Kuru Politikaları" raporunda Çin'i döviz manipülatörü olarak nitelendirmeyi değerlendirdiğini açıkladı.

RAPORLARA YANSIMAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası boyunca yuanın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçladığı Çin'i göreve geldiği ilk gün döviz manipülatörü ilan etme vaadinde bulunmuştu.

Buna karşın, ABD Hazinesi her 6 ayda bir yayımlanan "ABD'nin Önemli Ticaret Partnerlerinin Makroekonomik ve Döviz Kuru Politikaları" raporunun son üç sayısında Çin’i döviz manipülasyonuyla itham etmekten kaçınmıştı.

Öte yandan, yuan son 6 ayda ABD ile yaşanan ticaret savaşının ülke ekonomisine olumsuz etkileri nedeniyle dolar karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

PARTNER'Saç Derim Kokuyor!' diyorsanız sizi buraya alalım 'Saç Derim Kokuyor!' diyorsanız sizi buraya alalım
Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!
Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin Yuan döviz döviz manipülatörü ABD-Çin krizi

En Çok Okunan Haberler

Esas savaş şimdi başlıyor! ABD'nin son hamlesi tansiyonu yükseltti!

Esas savaş şimdi başlıyor! ABD'nin son hamlesi tansiyonu yükseltti!

Ünlü gazeteci önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü

Ünlü gazeteci önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı

Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

Rusya'da köprüaltı defilesinde polis şoku

Rusya'da köprüaltı defilesinde polis şoku

Belediye otobüsünü maymuna kullandırttı!

Belediye otobüsünü maymuna kullandırttı!

Tarlanın göbeğinde kafesin içinde bulundu!

Tarlanın göbeğinde kafesin içinde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.