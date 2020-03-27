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ABD'den Maduro'yu yakalatana 15 milyon dolar! İlk tepki geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 07:09 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanması veya tutuklanması için ABD'nin 15 milyon dolar ödül koymasına ilişkin, "Donald Trump hükümeti, aşırı derecede bağnaz, bayağı, sefil bir hareketle bir dizi sahte suçlama başlattı." dedi.

ABD'den Maduro'yu yakalatana 15 milyon dolar! İlk tepki geldi

Devlet Başkanı Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kurulan komisyon toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maduro, ABD'nin kendisinin yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında 15 milyon dolar ödül koymasına sert tepki gösterdi. Nicolas Maduro, "Donald Trump hükümeti, aşırı derecede bağnaz, bayağı, sefil bir hareketle bir dizi sahte suçlama başlattı. Tıpkı 19. yüzyılın ırkçı kovboyları gibi savaşmaya hazır olan devrimcilerin başına ödül koyuyorlar. Sen sefil birisin Donald Trump. O sadece ırkçı ve üstünlük yanlısı davranmıyor, uluslararası ilişkileri bir zorba gibi yönetiyor." ifadelerini kullandı.

ALCALA BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN ÖDÜL KOYULDU

Maduro, silahlı eylem yapılması amacıyla Venezuela'ya silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala'nın başarısız olması nedeniyle ABD tarafından yakalanmak istendiğini, bu nedenle ödül konulduğunu savundu.

Eski Tümgeneral Alcala'nın askeri geçmişi hakkında değerlendirmelerde bulunan Maduro, "Çok sevilen bir askeri hayatı yoktu çünkü halkı küçümsüyordu. Onun uyuşturucu kaçakçılarıyla fotoğraflarını gördük, hakkında soruşturma başlatıldı ve ülkeden kaçtı. ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin kölesi oldu, ona bu (Venezuela'ya silah göndermesi) şekilde görevler verdiler. O da, Guaido ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı." şeklinde konuştu.

ABD Adalet Bakanlığı "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu" gerekçesiyle Maduro ile Venezuela yönetimindeki bazı kişiler hakkında iddianame hazırladığını, Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için 15, diğer 4 kişi için de 10 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.

ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu eski Tümgeneral Alcala, Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında Venezuela'da silahlı eylem yapılması amacıyla muhalif lider Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez de düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'ya gönderilmek istenen silahlarla ülkede paramiliter grupların kurularak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında, başta Devlet Başkanı hedef alınarak ülkede silahlı eylem planı olduğunu açıklamıştı.

(AA)

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