ABD'den Maduro'yu yakalatana 15 milyon dolar! İlk tepki geldi

Devlet Başkanı Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kurulan komisyon toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maduro, ABD'nin kendisinin yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında 15 milyon dolar ödül koymasına sert tepki gösterdi. Nicolas Maduro, "Donald Trump hükümeti, aşırı derecede bağnaz, bayağı, sefil bir hareketle bir dizi sahte suçlama başlattı. Tıpkı 19. yüzyılın ırkçı kovboyları gibi savaşmaya hazır olan devrimcilerin başına ödül koyuyorlar. Sen sefil birisin Donald Trump. O sadece ırkçı ve üstünlük yanlısı davranmıyor, uluslararası ilişkileri bir zorba gibi yönetiyor." ifadelerini kullandı.

ALCALA BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN ÖDÜL KOYULDU

Maduro, silahlı eylem yapılması amacıyla Venezuela'ya silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala'nın başarısız olması nedeniyle ABD tarafından yakalanmak istendiğini, bu nedenle ödül konulduğunu savundu.

Eski Tümgeneral Alcala'nın askeri geçmişi hakkında değerlendirmelerde bulunan Maduro, "Çok sevilen bir askeri hayatı yoktu çünkü halkı küçümsüyordu. Onun uyuşturucu kaçakçılarıyla fotoğraflarını gördük, hakkında soruşturma başlatıldı ve ülkeden kaçtı. ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin kölesi oldu, ona bu (Venezuela'ya silah göndermesi) şekilde görevler verdiler. O da, Guaido ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı." şeklinde konuştu.