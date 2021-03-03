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ABD'den Orta Doğu'yla ilgili kritik tasarı! Senato'ya sunuldu

03.03.2021 23:19 | Son Güncelleme:
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ABD'den Orta Doğu'yla ilgili kritik tasarı! Senato'ya sunuldu

ABD'li iki senatör, 1991 ve 2002 tarihli "ABD'nin Orta Doğu'da askeri güç kullanmasına izin veren" iki yasanın iptal edilmesini öngören bir tasarı sundu. Söz konusu yasalar eski Başkan Donald Trump'ın Kasım Süleymani'yi hedef aldığı saldırı sonrasında da gündeme gelmişti.

ABD'li Demokrat Senatör Tim Kaine ile Cumhuriyetçi Senatör Todd Young, Senatoya sundukları tasarı ile ABD'nin Orta Doğu'daki askeri güç kullanımının sınırlandırılmasını hedefliyor.

"ARTIK GEREKLİ OLMAYAN SAVAŞ YETKİLERİ KALDIRILMALI"

Kaine, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Geçen hafta Suriye'de yapılan hava saldırısı, yürütme erkinin savaş güçlerini artırmak istediğini gösteriyor. Kongre, yeni bir askeri eyleme onay vermemekle kalmalı, aynı zamanda artık gerekli olmayan savaş yetkilerini de kaldırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaine, Joe Biden yönetiminin geçen hafta Suriye'de İran destekli milislere yönelik hava saldırısının Kongreye haber verilmeden yapılmasından duyduğu rahatsızlığı da yeniden dile getirdi.

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"YASA DA GÜNCELLENMELİ"

1991 ve 2002'deki askeri güç kullanımı yetkilerinin artık bugünkü koşullarla örtüşmediğini kaydeden Kaine, 1974 tarihli Savaş Yetkileri Yasasının da güncellenmesini amaçladığını ifade etti.

SÜLEYMANİ SALDIRISI SONRASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Söz konusu yasalar eski Başkan Donald Trump'ın Kasım Süleymani'yi hedef aldığı saldırı sonrasında da gündeme gelmiş, Kongre üyeleri "bu tür askeri eylemin Kongre onayı olmaksızın yapılmasının yasa dışı olduğunu" savunmuştu. (AA)

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