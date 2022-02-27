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ABD'den "Rusya'nın Mark Zuckerberg'i" tarafından kurulan VKontakte'nin patronu Vladimir Kiriyenko'ya yaptırım!

27.02.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı müdahale nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım uygulanan kişiler arasında ise Rusya'nın en büyük sosyal ağı VKontakte'nin ana şirketi olan VK Group'un CEO'su Vladimir Kiriyenko da var. Vkontakte, "Rusya'nın Mark Zuckerberg'i" olarak adlandırılan Pavel Durov tarafından kurulmuştu.

ABD'den "Rusya'nın Mark Zuckerberg'i" tarafından kurulan VKontakte'nin patronu Vladimir Kiriyenko'ya yaptırım!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı müdahaleye tepkiler büyüyor. Birçok ülke, Rusya'ya ilişkin yaptırımlar uygulama kararı aldı. Bu ülkelerden birisi de ABD. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Joe Biden yönetimi, Rus bankalarına, enerji ve altyapı şirketlerine ve birçok Rus kökenli isme kapsamlı yaptırımlar uyguladı.

PUTİN'E YAKIN KİŞİLERE YAPTIRIM KARARI

ABD Hazine Bakanlığı, yayımladığı basın açıklamasında, yaptırımları "Büyük Rus finans kurumları" ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın elitler ve aileler" olmak üzere ikiye ayırdı.

VKONTAKTE'NİN PATRONU DA YAPTIRIM LİSTESİNDE!

Yaptırım uygulanan kişiler arasında ise Rusya'nın en büyük sosyal ağ platformu VKontakte'nin (VK) ana şirketi olan VK Group'un CEO'su Vladimir Kiriyenko da bulunuyor.

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VLADİMİR KİRİYENKO KİMDİR?

Eski Rusya başbakanı Sergei Kiriyenko'nun oğlu Vladimir Sergeevich Kiriyenko (Vladimir Kiriyenko), daha önce Rusya merkezli bir telekomünikasyon şirketi olan Rostelecom'da başkan yardımcısı olarak görev aldı. Kiriyenko, şu anda Rusya'nın en büyük sosyal medya platformu VKontakte'nin ana şirketi olan VK Group'un CEO'su olarak tanınıyor. Ancak ismi, artık ABD'nin yaptırım listesinde.

VKONTAKTE'NİN KURULUŞU

Vkontakte, 2006 yılında "Rusya'nın Mark Zuckerberg'i" olarak adlandırılan Pavel Durov tarafından 22 yaşındayken kurulmuştu. Pavel Durov, aynı zamanda WhatsApp rakibi mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu.

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