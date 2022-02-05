ABD'den Rusya'ya karşı hamle! Askeri birlikler Polonya'ya ulaştı

ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme tehdidi karşısında Avrupalı NATO müttefiklerini desteklemek ve Rusya’ya karşı caydırıcılık amacıyla gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya’ya geldi.

POLONYALI ASKERİ KAYNAK AÇIKLADI

Polonyalı askeri kaynak, küçük bir ABD birliğini taşıyan uçağın ülkenin güneydoğusunda yer alan Rzeszow-Jasionka Havaalanı’na indiğini belirterek, "Açıklandığı gibi, ABD ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni’nden ilk unsurlar Polonya’ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

ASKER GÖNDERECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

ABD, Polonya ve Almanya’ya 2 bin asker göndereceğini ve Almanya’da konuşlu bin askerin Romanya’ya kaydırılacağını açıklamıştı. ABD’nin Polonya’da hem NATO hem de ikili anlaşmalar neticesinde konuşlanmış yaklaşık 4 bin 500 askeri bulunuyor. (İHA)

