HABER

ABD'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2018 00:44 | Son Güncelleme

ABD Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketini uygulamaya soktu. Yaptırımların basın yayın kuruluşları ile 15 işadamını kapsadığı açıkladı.

ABD'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım açıklaması!

ABD Maliye Bakanlığı, Rusya'ya karşı yaptırımları genişletti. Yapılan açıklamada yeni yaptırım paketinin yayın kuruluşları ile 15 işadamını kapsadığı bildirildi.

Yaptırım paketinin hedefindeki basın kuruluşlarının FAN Haber Ajansı, Economy Today, Neva News ve usareally.com olduğu açıklandı. Yaptırım uygulanan iş adamları arasında Rusya’nın en büyük inşaatlarından Project Lahta’da çalışan Elena Specialinova’nın da olması dikkat çekti.

Öte yandan, İngiltere’de Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde rolü olduğundan şüphelenilen Anatoly Çepaki ve Aleksandr Mişkin’ın de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi. (İHA)

PARTNERGöğüsleri ile Hollywood’a damga vurmuş ünlülerGöğüsleri ile Hollywood’a damga vurmuş ünlüler
Dünyada Göçmen Sayısı 258 Milyona UlaştıDünyada Göçmen Sayısı 258 Milyona Ulaştı
Federal Yargıçtan Flynn’e Seyahat YasağıFederal Yargıçtan Flynn’e Seyahat Yasağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

Barış Yarkadaş'tan olay sözler: CHP yönetimine göre Muharrem İnce aday olsa, yerel seçim genel seçime dönüşecekti

Barış Yarkadaş'tan olay sözler: CHP yönetimine göre Muharrem İnce aday olsa, yerel seçim genel seçime dönüşecekti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Barış Atay: Bu sendromun adını aratınca Erdoğan çıkıyor

Barış Atay: Bu sendromun adını aratınca Erdoğan çıkıyor

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD resmi olarak duyurdu: Trump asker çekecekleri bilgisini Erdoğan'a iletti

ABD resmi olarak duyurdu! Trump kararını Erdoğan'a iletti!

Karadeniz'de ikinci kriz! Savaş gemisi yola çıktı

Karadeniz'de ikinci kriz! Savaş gemisi yola çıktı

Dünya bu haberi konuşuyor! 'Erdoğan'ı memnun etmek için...'

Dünya bu haberi konuşuyor! 'Erdoğan'ı memnun etmek için...'

Ve ABD kararını resmen duyurdu: Suriye'den çekilmeye başladık

Ve ABD kararını resmen duyurdu: Çekilmeye başladık

'Avrupalı diplomatların gizli tutanakları hackerların eline geçti'

'Diplomatların gizli tutanakları hackerların eline geçti'

Reuters duyurdu! ABD'den çok önemli Suriye kararı

Reuters duyurdu! ABD'den çok önemli Suriye kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.