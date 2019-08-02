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ABD'den Rusya'ya "Skripal" yaptırımları

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2019 23:49 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere'de geçen yıl çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinden sorumlu tutulan Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi.

ABD'den Rusya'ya "Skripal" yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesinde, Skripal olayıyla ilgili Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Yeni yaptırımlar kapsamında, uluslararası finans kuruluşları Rusya'ya kredi, finansal ya da teknik desteklerini uzatamayacak.

ABD bankaları, Rusya hükümetine gıda ya da diğer tarımsal ürünlerin satın alınması dışında kredi veremeyecek.

SKRIPAL OLAYI

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart 2018'de, Salisbury'de, Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

İngiltere, Skripal'in "Rusya'nın onayıyla zehirlendiğini" iddia ediyor. Tedavilerinin ardından taburcu edilen baba ile kızının nerede tutulduğu bilinmiyor.

Rusya ise bu iddiaları kabul etmiyor.

İNGİLİZ POLİSİ AÇIKLAMIŞTI

İngiliz polisi, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan ve Rus ajanları olduğu iddia edilen kişilerin Ruslan Borişov ve Aleksandr Petrov olduğunu açıklamıştı.

Dönemin Başbakanı Theresa May ise, polisin tespit ettiği iki kişinin, Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştığını açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya yaptırım

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dünya ayaklanmali bu amerikaya dur demeli istediği her ülkeye her hangi bir bahaneyle ambargo uyguluyor yada dolar ile vuruyor atın başlarına şu doları artik
ABD'nin yaptığı suikastler ve faili mechullere kim yaptırım uygulayacak? Kel başa şimşir tarak!
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