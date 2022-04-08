ABD'den sonra şimdi de İngiltere! Putin ve Lavrov'un kızları yaptırım listesinde

Ukrayna'daki saldırıları 40 dünü aşkındır süre Rusya'ya ve Devlet Başkanı Putin'e yönelik yaptırımlar sürerken, kızları da bazı ülkelerde yaptırım listesine giriyor. Açıklamaya göre ABD'nin ardından şimdi de İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine ekledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Putin'in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Lavrov'un kızı Yekaterina Sergeyevna Vinokurova hakkında seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararı verildi.

25 Mart'ta da Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva hakkında aynı kararı alan İngiltere, bu yaptırımları ABD ile koordine etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Eşi görülmemiş yaptırım paketimiz seçkinleri ve ailelerini hedef alırken, Rus ekonomisini Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Rusya'nın görmediği bir ölçekte küçültüyor." ifadesini kullandı.

Truss, Rus enerjisinin kullanımına son verilmesi yönündeki planlara da dikkati çekti.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 1200'den fazla kişi ve işletmeye karşı yaptırım kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta ABD'de alınan karar sonrası Putin'in kızları yaptırım listesine alınmıştı. (AA)

