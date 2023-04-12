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ABD'den Suriye'de operasyon! Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından biri yakalandı!

12.04.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 8 Nisan tarihinde Suriye'nin doğusuna düzenlenen helikopter destekli bir operasyon ile terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından Huzeyfe el-Yemeni ve iki yardımcısını yakalandığını duyurdu.

ABD'den Suriye'de operasyon! Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından biri yakalandı!

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Suriye’nin doğusunda helikopter destekli bir baskında terör örgütü DEAŞ elebaşlarından Huzeyfe el-Yemeni’yi ve iki yardımcısını yakaladıklarını açıkladı.

CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ’ın saldırı planlayıcılarından olduğu iddia edilen Huzeyfe el-Yemeni’nin ABD birliklerinin helikopterle düzenlediği bir baskın operasyonunda ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Suriye’nin doğusunda düzenlenen operasyonda herhangi bir sivil kaybının yaşanmadığı ve Yemeni’nin yakalanmasının örgütün operasyon düzenleme kabiliyetine önemli bir darbe olduğu ifade edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye abd

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