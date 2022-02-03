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ABD'den terör örgütü PKK için skandal sözler: Onlar olmadan hiçbir şey yapamayız

03.02.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonu değerlendirdi ve El Kureyşi'nin kendini ve ailesini patlattığını belirtti. Biden operasyonla ilgili terör örgütü PKK'ya teşekkür ederken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi üst düzey yetkilisi de terör örgütüyle ilgili, "Onlar çok mühim. Onlar olmadan hiçbir şey yapamayız. Bu kadar kritik" ifadelerini kullandı.

ABD'den terör örgütü PKK için skandal sözler: Onlar olmadan hiçbir şey yapamayız

ABD Başkanı Joe Biden, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonu değerlendirdi ve El Kureyşi'nin kendini ve ailesini patlattığını belirtti.

BEYAZ SARAY'DA AÇIKLAMA

Biden, ABD güçlerinin Suriye'de düzenledikleri operasyonla DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi öldürmesi konusunda Beyaz Saray'da açıklama yaptı.

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DEAŞ'ın eski elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin 2019'da ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından el Kureyşi'nin örgütün başına geçtiğini belirten Biden, Kureyşi'nin o tarihten itibaren DEAŞ'ın Amerikalıları ve müttefiklerini hedef alan birçok saldırının emrini verdiğini kaydetti.

Biden, DEAŞ'ın sivil insanları da katlettiğine işaret ederek, "Kureyşi aynı zamanda kuzeydoğu Suriye'de DEAŞ mensuplarının tutulduğu hapishaneye yönelik korkunç saldırının da sorumlusuydu." diye konuştu.

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"BU KORKUNÇ TERÖR ELEBAŞI ARTIK DÜNYADA DEĞİL"

Irak'ın kuzeyinde 2014'te Yezidilere yönelik saldırıların, toplu kıyımların ve kadınlara yönelik tecavüzlerin arkasında da Kureyşi'nin bulunduğuna işaret eden Biden, "Bu korkunç terör elebaşı artık dünyada değil." dedi.

Biden, ABD'nin operasyonunda sivil ölümleri en aza indirecek şekilde tasarlandığını savunarak "Bu teröristin kendini çocuklar ve ailesiyle çevrelediğini bildiğimizden, hava saldırısı yerine Amerikalıları daha çok tehlikeye atan Özel Kuvvetler operasyonu düzenledik." bilgisini verdi.

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ABD'li güçlerin kendisini yakalamaya yaklaştığını anlayan Kureyşi'nin "korkakça" davrandığını belirten Biden, "O, işlediği suçlar nedeniyle adaletin önüne çıkmak yerine, kendini sadece intihar bombacısı yeleğiyle değil tüm 3. katı yerle bir eden bir bombayla patlatmayı seçti." ifadesini kullandı.

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BIDEN'DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Biden, operasyona katılan Amerikan askerlerinin ailelerine teşekkür ederken, SDG ismini kullanan YPG/ PKK'ya ilişkin "Ayrıca SDG'ye de bizimle tam ortaklığından dolayı da teşekkür ederim." diye konuştu.

Bu operasyonun ABD'nin terör tehditleri nerede olursa olsun oraya gideceğinin bir göstergesi olduğunu belirten Biden, "Vatanımızı korumak adına DEAŞ'a baskı uygulamak için yakın ortak ve müttefiklerimizle çalışmaya da devam edeceğiz; bunlar arasında SDG, Kürt Peşmerge dahil Irak güvenlik güçleri ve küresel koalisyonun 80 üyesi de bulunuyor." ifadesini kullandı.

Biden, ABD'nin her zaman uyanık ve hazırlıklı olacağının altını çizerek, "Dün geceki operasyonla tüm dünyadaki teröristlere şu güçlü mesajı verdim, sizin peşinizden gelecek ve sizi bulacağız." dedi.

"ONLAR OLMADAN YAPAMAYIZ"

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Suriye’deki DEAŞ operasyonuna ilişkin telefon üzerinden arkaplan brifingi yaptı.

Bir gazetecinin operasyonda YPG/PKK'nın rolünü sorması üzerine üst düzey yetkili, "SDG çok mühim. Onlar olmadan hiçbir şey yapamayız. Bu kadar kritik. Detay vermeyeceğim ama bunun gibi operasyonların yapılmasında kritik rol oynuyorlar.” yanıtını verdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Joe Biden DEAŞ
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