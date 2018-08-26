ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

Türkiye'nin tepkisine rağmen bugüne kadar terör örgütü YPG'nin yanında saf tutan ve Suriye'nin kuzeyine binlerce TIR silah gönderen ABD, bu kez çizgiyi aşan bir adım atıyor.

ABD ordusu, Türkiye sınırına radar sistemi kuruyor. Yerel kaynaklar, radar sisteminin Suruç'un karşısındaki Kobani'ye kurulmaya başlandığını bildiriyor.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dev bir nakliye uçağıyla getirilen sistem, Amerikan askerleri tarafından montajlanıyor.

Görüntülerde konuşan ABD'li komutan ise, radarın bölgede uçan jetleri kontrol edeceğini söylüyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti YPG'ye destek ziyaretleri yapıyor. Heyetin başındaki isim, eski Bahreyn Büyükelçisi William Roebuck.

Menbiç ve Kobani'den sonra gittiği Şedade ilçesinde konuşan Roebuck, ABD'nin Suriye'de kalıcı olduğunu söyledi. ABD'li temsilci, "DEAŞ, Suriye'nin tamamından sökülüp atılıncaya kadar buradayız" ifadesini kullandı.

Suriye'deki iç savaşın başlangıcında muhalifleri destekleyen ABD, birkaç yıldır terör örgütü YPG ile aynı cephede yer alıyor. ABD'nin halihazırda Suriye'nin birçok noktasında askeri üssü bulunuyor. Bu yıl içinde Menbiç'e yeni bir üs kuruldu.



